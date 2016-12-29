В Германии отпустили задержанного по делу о берлинском теракте гражданина Туниса

Прокуратура Германии отпустила выходца из Туниса, задержанного по подозрению в участии в организации теракта в Берлине, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Расследование показало, что задержанный не мог быть связан с Анисом Амри, поэтому он был выпущен на свободу», — заявила представитель прокуратуры Фрауке Келлер.

Она также рассказала, что калибр пистолета, из которого Амри застрелил водителя грузовика, совпадает с калибром найденного рядом с телом погибшего в Милане. Чтобы выяснить, тот ли это пистолет, необходимо провести дополнительные экспертизы.

Накануне в Германии задержали гражданина Туниса, который, по подозрению прокуратуры, мог быть связан с терактом в Берлине. Его номер телефона был записан в мобильном Аниса Амри, которого считают водителем грузовика, въехавшего в толпу на ярмарке в Берлине. 23 декабря полиция застрелила Амри в Милане.

Грузовик врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине 19 декабря. В результате погибли 12 человек, более 50 были ранены. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».