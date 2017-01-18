Самолеты США, Швеции и Германии провели разведку у морских границ России

Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) США, Швеции и Военно-морских сил Германии провели активную разведку вблизи морских границ Калининградской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванные западные сайты, отслеживающие передвижение военной авиации.

По их данным, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным LAVIC45 вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Он приблизился к границам Калининградской области со стороны Балтийского моря и около двух часов вел радиотехническую разведку российской территории.

В это же время к российским границам приблизился разведывательный самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 с бортовым номером 102003 и позывным SVF623. Он пролетел вдоль побережья Калининградской области.

Рядом с Калининградсокй областью также зафиксировали патрульный самолет ВМС Германии Р-3С Orion с бортовым номером 60+60 и позывным GNY4500, который вылетел с авиабазы Нордхольц на северо-западе Германии.

За последние месяцы разведывательные самолеты США несколько раз подлетали к границам России, в частности, на Балтике и возле Крыма. Так, 12 января «Интерфакс» сообщал о приближении самолета ВВС США RC-135W к границам Калининградской области.