В Одессе нашли мертвым вероятного свидетеля по делу об убийстве адвоката Грабовского

Сотрудники полиции в Одессе нашли тело мужчины, похожего на Сергея Федосенко — свидетеля по делу об убийстве адвоката Юрия Грабовского. Об этом в фейсбуке сообщила адвокат Оксана Соколовская, коллега Грабовского по делу задержанных на Украине «бойцах ГРУ» Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Соколовская рассказала, что 5 января ей позвонили из службы розыска и попросили приехать на опознание тела. По словам адвоката, погибший мужчина имеет «процентов 90» сходства с Сергеем Федосенко, который был ее помощником. Его мать приехать на опознание отказалась «по непонятным мне и следствию причинам», написала Соколовская. Она добавила, что в службе розыска пообещали уточнить детали убийства мужчины, а также получить фотографии для опознания.

По словам Соколовской, именно Сергей Федосеенко последним видел в живых адвоката Грабовского 6 марта 2016 года «в сопровождении с неизвестным (не найденным следствием) лицом». «Впоследствии Сергей стал свидетелем по делу, который не опознал подозреваемых по делу убийства Грабовского», — отметила Соколовская.

Она также добавила, что «имела неосторожность» сообщить в службе розыска, чем занимался Федосенко и «в связи с чем он разыскивается». «Думаю, больше я ничего не узнаю, особенно с учетом закрытого рассмотрения дела по убийству Юры [Грабовского]», — написала Соколовская.

Тело адвоката Грабовского было найдено в конце марта в лесу Черкасской области Украины. В начале марта сообщалось о его исчезновении. По делу об убийстве адвоката были задержаны двое человек. Позже они признали вину.

Юрий Грабовский был адвокатом гражданина России Александра Александрова, которого вместе с Евгением Ерофеевым задержали в районе поселка Счастье Луганской области. Суд в Киеве признал их виновным в терроризме. Позже их обменяли на украинскую военную летчицу Надежду Савченко.