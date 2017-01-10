Прямой эфир
60,04
63,44
55,02
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Навальный решил защищать в ЕСПЧ блогеров Антона Носика и Алексея Кунгурова
Улюкаеву продлили домашний арест до середины апреля
В Кремле подвели итоги президентства Обамы для России
Володин рассказал об оставшихся жить в служебных квартирах бывших депутатах

В Одессе нашли мертвым вероятного свидетеля по делу об убийстве адвоката Грабовского

Новости
16:19, 10 января
281
0
Поделиться

Сотрудники полиции в Одессе нашли тело мужчины, похожего на Сергея Федосенко — свидетеля по делу об убийстве адвоката Юрия Грабовского. Об этом в фейсбуке сообщила адвокат Оксана Соколовская, коллега Грабовского по делу задержанных на Украине «бойцах ГРУ» Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Соколовская рассказала, что 5 января ей позвонили из службы розыска и попросили приехать на опознание тела. По словам адвоката, погибший мужчина имеет «процентов 90» сходства с Сергеем Федосенко, который был ее помощником. Его мать приехать на опознание отказалась «по непонятным мне и следствию причинам», написала Соколовская. Она добавила, что в службе розыска пообещали уточнить детали убийства мужчины, а также получить фотографии для опознания.

По словам Соколовской, именно Сергей Федосеенко последним видел в живых адвоката Грабовского 6 марта 2016 года «в сопровождении с неизвестным (не найденным следствием) лицом». «Впоследствии Сергей стал свидетелем по делу, который не опознал подозреваемых по делу убийства Грабовского», — отметила Соколовская.

Она также добавила, что «имела неосторожность» сообщить в службе розыска, чем занимался Федосенко и «в связи с чем он разыскивается». «Думаю, больше я ничего не узнаю, особенно с учетом закрытого рассмотрения дела по убийству Юры [Грабовского]», — написала Соколовская.

Тело адвоката Грабовского было найдено в конце марта в лесу Черкасской области Украины. В начале марта сообщалось о его исчезновении. По делу об убийстве адвоката были задержаны двое человек. Позже они признали вину.

Юрий Грабовский был адвокатом гражданина России Александра Александрова, которого вместе с Евгением Ерофеевым задержали в районе поселка Счастье Луганской области. Суд в Киеве признал их виновным в терроризме. Позже их обменяли на украинскую военную летчицу Надежду Савченко. 

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Что будет, когда опустеет резервный фонд, стоит ли брать ипотеку и как психология россиян мешает экономике
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2