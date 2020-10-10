Госсекретарь США пообещал опубликовать часть писем Хиллари Клинтон

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что перед выборами будет опубликована часть электронных писем бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«У нас есть эти электронные письма, мы опубликуем их, мы предоставим всю информацию американцам, чтобы они могли ознакомиться с ней», — сказал Помпео. Клинтон хранила свои письма на частном сервере, напомнил он. По его словам, это «неприемлемое поведение». Помпео не уточнил, о каких именно электронных письмах Клинтон идет речь.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «расстроен» из-за того, что Помпео не может опубликовать 33 тысячи электронных писем Хиллари Клинтон, которые якобы есть у Госдепартамента.

В 2015 году в отношении экс-госсекретаря Хиллари Клинтон ФБР инициировало расследование из-за того, что с 2009 года она использовала личную электронную почту для служебной переписки. По словам Клинтон, она не пользовалась почтой, размещенной на правительственном сервере state.gov из-за неудобства.