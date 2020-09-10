Госсекретарь США допустил причастность «высокопоставленных российских чиновников» к отравлению Навального

Госсекретарь США Майк Помпео допустил, что к отравлению политика Алексея Навального могут быть причастны высокопоставленные российские чиновники. Об этом Помпео заявил в интервью на «Шоу Бена Шапиро», расшифровка опубликована на сайте Госдепартамента США.

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«Я думаю, что люди во всем мире видят этот вид деятельности таким, какой он есть… И когда они видят попытку отравить диссидента и признают, что есть существенный шанс, что она на самом деле исходила от высокопоставленных российских чиновников, я думаю, что это нехорошо для русского народа», — сказал Помпео в интервью. По мнению госсекретаря, мир уже повзрослел и понял, что «нормальные страны работают не так».

Ранее США выражали обеспокоенность в связи с отравлением Навального и грозили «финансовыми ограничениями» ответственным за это.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что американское правительство пока не получило доказательств отравления Навального «Новичком», однако поводов сомневаться в выводах Германии нет.

В России уголовное дело об отравлении Навального не заведено, глава МВД Владимир Колокольцев не увидел в инциденте криминала. Полиция проводит доследственную проверку.