Суд в Москве признал смену власти на Украине в 2014 году госпереворотом

Дорогимиловский суд Москвы признал события на Украине в 2014 году государственным переворотом, передает РИА Новости из зала суда.

Таким образом, московский суд удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника.

По этому иску в суде допросили бывших высокопоставленных чиновников Украины, руководивших Администрацией президента, Генпрокуратурой, МВД и Службы безопасности Украины. Все они заявили, что однозначно расценивают произошедшие в Киеве события как «антиконституционный и государственный переворот».

По словам бывшего главы СБУ Александра Якеменко, всеми событиями на Майдане в центре Киева руководили официальные лица США. Также свидетели в суде рассказали, что во время протестов «действовали инструкторы из Грузии, Прибалтики и Польши». Как рассказал бывший глава Администрации президента Украины, «снайперы на майдане были организованы отдельными представителями из Грузии, были снайперы из Прибалтики, мы ловили таких с оружием».

Как отмечает РИА Новости, в качестве заинтересованного лица в суде допросили бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Суд начал рассмотрение иска бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника 15 декабря. Истец настаивал на том, что президент Украины Виктор Янукович был смещен незаконным постановлением парламента. В документе указывалось, что причиной для отставки стало «самоустранение от исполнения обязанностей». Такая причина для прекращения президентских полномочий, как подчеркивал Олейник в иске, не предусмотрена украинской Конституцией.