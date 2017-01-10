Прямой эфир
60,07
63,47
54,91
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Госдепартамент объяснил отсутствие доказательств в докладе о кибератаках
США включили в «список Магнитского» Бастрыкина и Лугового
Верховный суд Венесуэлы счел неконституционной попытку отправить Мадуро в отставку
Глава ФССП прокомментировал законопроект об изъятии единственного жилья у должников

Госдепартамент объяснил отсутствие доказательств в докладе о кибератаках

Новости
03:28, 10 января
1 303
1
Поделиться

Представитель Госдепартамента в ходе брифинга объяснил отсутствие доказательств в докладе о кибератаках, в которых американские власти обвинили Россию.

Фото: depositphotos.com

«Я не думаю, что кто-либо должен быть удивлен тем, что в незасекреченной версии доклада спецслужбы защитили чувствительную информацию, особенно ту, что касается источников и методов», — заявил представитель Госдепартамента Джон Кирби.

«То, что наши спецслужбы пришли к одному и тому же основному заключению снова и снова, то, что они делали публичные заявления об этих заключениях на прошлой неделе и то, что они поддержали эти выводы в ходе индивидуальных брифингов с некоторыми членами Конгресса, а также с президентом Обамой и избранным президентом Трампом, я думаю, должно дать людям уверенность в их оценке», — добавил он.

Отвечая на комментарий журналистов о том, что в 2001 году спецслужбы США также «с высокой долей вероятности» заявляли о наличии в Ираке оружия массового поражения, Кирби отметил, что с тех пор «многое изменилось в разведывательном сообществе». По его словам, сейчас различные разведслужбы в США больше сотрудничают друг с другом.

При этом он назвал примечательным тот факт, что «все они пришли к столь похожим заключениям» по поводу России.

Шестого января американские спецслужбы опубликовали доклад, в котором говорилось о попытке России повлиять на выборы в США посредством кибератак. При этом два агентства — ЦРУ и ФБР — заявили о «высокой уверенности» в том, что озвученные в докладе выводы корректны, в то время как Агентство национальной безопасности заявило об «умеренной уверенности» в правильности заключений.

В конце декабря президент США Барак Обама обвинил Россию в попытках повлиять на выборы в США при помощи кибератак и ввел санкции против нескольких российских физических и юридических лиц, а также против ФСБ и ГРУ.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
В США готовят ответ на «кибератаки» со стороны России
Сурковская пропаганда в Донбассе: что правда во вскрытой «почте Кремля» Экс-командир «Востока» Ходаковский рассказал Дождю о встречах с Сурковым
Фабрика взлома: как программисты становятся киберворами и крадут миллионы долларов Репортаж Когершын Сагиевой
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Что будет, когда опустеет резервный фонд, стоит ли брать ипотеку и как психология россиян мешает экономике
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2