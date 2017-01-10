Госдепартамент объяснил отсутствие доказательств в докладе о кибератаках

«Я не думаю, что кто-либо должен быть удивлен тем, что в незасекреченной версии доклада спецслужбы защитили чувствительную информацию, особенно ту, что касается источников и методов», — заявил представитель Госдепартамента Джон Кирби.

«То, что наши спецслужбы пришли к одному и тому же основному заключению снова и снова, то, что они делали публичные заявления об этих заключениях на прошлой неделе и то, что они поддержали эти выводы в ходе индивидуальных брифингов с некоторыми членами Конгресса, а также с президентом Обамой и избранным президентом Трампом, я думаю, должно дать людям уверенность в их оценке», — добавил он.

Отвечая на комментарий журналистов о том, что в 2001 году спецслужбы США также «с высокой долей вероятности» заявляли о наличии в Ираке оружия массового поражения, Кирби отметил, что с тех пор «многое изменилось в разведывательном сообществе». По его словам, сейчас различные разведслужбы в США больше сотрудничают друг с другом.

При этом он назвал примечательным тот факт, что «все они пришли к столь похожим заключениям» по поводу России.

Шестого января американские спецслужбы опубликовали доклад, в котором говорилось о попытке России повлиять на выборы в США посредством кибератак. При этом два агентства — ЦРУ и ФБР — заявили о «высокой уверенности» в том, что озвученные в докладе выводы корректны, в то время как Агентство национальной безопасности заявило об «умеренной уверенности» в правильности заключений.

В конце декабря президент США Барак Обама обвинил Россию в попытках повлиять на выборы в США при помощи кибератак и ввел санкции против нескольких российских физических и юридических лиц, а также против ФСБ и ГРУ.