Госдепартамент назвал армию США лучшей в мире

Представитель Госдепартамента США Джон Кирби назвал армию США лучшей в мире. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же способные, умные, сильные, с таким хорошим руководством и ресурсами, как армия США сегодня», — заявил он.

«Я думаю, что профессионализм, умения и возможности армии США не поддаются дебатам и сомнениям», — добавил он, комментируя сделанное накануне президентом Владимиром Путиным высказывание о том, что российская армия сейчас «сильнее любого агрессора».

Выступая на коллегии Минобороны, Путин отметил, что «уже сегодня с учетом очень многих факторов, включая не только военные, но и историю нашу, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора».

Он добавил, что «расслабляться нельзя», так как любой сбой в модернизации вооруженных сил может изменить ситуацию.