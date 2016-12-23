Госдепартамент назвал армию США лучшей в мире
Представитель Госдепартамента США Джон Кирби назвал армию США лучшей в мире. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же способные, умные, сильные, с таким хорошим руководством и ресурсами, как армия США сегодня», — заявил он.
«Я думаю, что профессионализм, умения и возможности армии США не поддаются дебатам и сомнениям», — добавил он, комментируя сделанное накануне президентом Владимиром Путиным высказывание о том, что российская армия сейчас «сильнее любого агрессора».
Выступая на коллегии Минобороны, Путин отметил, что «уже сегодня с учетом очень многих факторов, включая не только военные, но и историю нашу, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора».
Он добавил, что «расслабляться нельзя», так как любой сбой в модернизации вооруженных сил может изменить ситуацию.