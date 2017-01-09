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Госдеп извинился перед ЛГБТ-сообществом за десятилетия дискриминации

Новости
23:40, 9 января
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Госсекретарь США Джон Керри принес извинения представителям ЛГБТ-сообщества и другим сотрудникам Госдепартамента, которые столкнулись с дискриминацией из-за своей сексуальной ориентации, сообщает CNN.

По его словам, с 1940-х годов Госдепартамент «на протяжении десятилетий» «был среди многих государственных и частных работодателей, допускающих дискриминацию в отношении сотрудников и соискателей на основе их сексуальной ориентации». В частности, некоторых сотрудников вынуждали увольняться, а других людей не брали на работу.

Он подчеркнул, что «эти действия были неправильны тогда, как они неправильны и сегодня».

«От имени Госдепартамента прошу прощения у тех, кто столкнулся с такой практикой в прошлом и подтверждаю приверженность департамента ценностям многообразия и вовлеченности всех наших сотрудников, включая членов ЛГБТ сообществ», — приводит слова госсекретаря издание Politico.

Керри напомнил, что в последние годы для защиты прав представителей ЛГБТ ведомство прилагало большие усилия. В частности, в 2015 году в Госдепе был учреждена должность спецпосланника по правам ЛГБТ-сообщества.

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