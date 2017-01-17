Александр Городницкий покинул пост вице-президента Русского ПЕН-центра

Поэт Александр Городницкий ушел с должности вице-президента и члена исполнительного комитета Русского ПЕН-центра. Об этом он сообщил в своем письме, которое в фейсбуке опубликовал депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Кобринский.

По словам Городницкого, ему не удалось сохранить единства в Русском ПЕН-центре. Он отметил, что «в реальности возобладала только политическая линия», которая противоречит задачам «этой правозащитной и внепартийной организации».

«Не желая участвовать в этой конфронтации, где по обе стороны немало писателей, мною уважаемых и близких мне по духу, я вынужден заявить о невозможности далее исполнять обязанности вице-президента Русского ПЕН–центра и члена его Исполкома», — написал Городницкий.

В своем письме он также пояснил, что в его песне «Севастополь», за которую его обвиняли конформизме и поддержке аннексии Крыма, никогда не было «агрессивного политического или антиукраинского смысла» и он не призывал к захвату полуострова.

В конце прошлого года журналиста Сергея Пархоменко исключили из Русского ПЕН-центра «за провокационную деятельность, несовместимую с ее целями и задачами». Сам журналист связал свое исключение с текстом на сайте «Эха Москвы», в котором он рассказывает о ситуации с обращением Русского ПЕН-центра о судьбе украинского режиссера Олега Сенцова.

После исключения Пархоменко организацию стали покидать ее известные члены, в том числе Лев Рубинштейн, Борис Акунин, Александр Иличевский и Светлана Алексиевич. В январе свыше 30 членов Русского ПЕН-центра потребовали провести внеочередное собрание и отменить решение об исключении Пархоменко.