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Google прокомментировала информацию о запрете сотрудникам посещать Россию без разрешения

Новости
16:58, 28 декабря
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Сотрудники Google продолжают приезжать в командировки в Россию, рассказала РБК директор по связям с общественностью компании в России Алла Забровская. Ранее в СМИ появились сообщения, что Google запретила своим сотрудникам из США приезжать в Россию без разрешения.

Забровская заявила, что не знает о каких-либо распоряжениях американской корпорации, связанных с запретом американским сотрудникам посещать Россию без специального разрешения. «Сотрудники как приезжали, так и приезжают в командировки в Россию», — сказала Забровская, подчеркнув, что речь идет обо всех сотрудниках.

Ранее портал Firrma.ru сообщил, что Google запретила своим «неключевым» американским сотрудникам приезжать в Россию без специального разрешения юридического департамента компании. Такой вывод был сделан из письма главного евангелиста Google Джейми Касапа, которое он направил российским организаторам одного из IT-мероприятий осенью 2016 года.

«К сожалению, у меня очень плохие новости. Я только что был проинформирован юридическим отделом Google, что не могу принять это приглашение. Они не могут дать мне необходимое одобрение на эту поездку. Все неключевые сотрудники Google не могут ехать в Россию без письменного разрешения юрдепартамента. Видимо, это связанно с некоторыми правовыми действиями со стороны правительства России против Google, которые вызывают озабоченность компании» — цитирует письмо Firrma.ru.

В сентябре 2015 года ФАС признала компанию Google виновной в нарушении закона о конкуренции и злоупотреблениии доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений для операционной системы Android. Ведомтсов обязало компанию устранить нарушения и оштрафовала ее на 438 миллионов рублей. В ноябре 2016 года ФАС оштрафовала Google на миллион рублей за неисполнение предписания в срок. Через месяц служба во второй раз возбудила дело против Google за неисполнение предписаний.

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