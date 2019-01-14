Парижская опера отозвала приглашение Сергею Полунину из-за слов о «мужиках на сцене» и лишнем весе

Парижская опера отозвала приглашение украинскому танцовщику Сергею Полунину, который должен был выступить в главной роли в балете «Лебединое озеро», сообщает Le Figaro. Поводом стали заявления артиста о людях с лишним весом и о том, каким должен быть мужчина-танцовщик.

10 января в пресс-службе театра подтверждали скорый приезд Полунина, однако 12 января, по сведениям газеты, директор театра по балету Орели Дюпон сообщила труппе, что отменила приглашение. В электронном письме она объяснила, что знала его как талантливого артиста, но была шокирована его недавними публичными заявлениями, в которых проявилось неуважение к ценностям, которые разделяет театр.

В постановке, которую готовит театр, принц Зигфрид — латентный гомосексуал, отмечает France 24.

В январе Полунин предложил в инстаграме «давать подсрачники жирным», чтобы они занимались спортом и сбрасывали лишний вес. Эту запись цитировала «Комсомольская правда». В другом посте говорилось, что мужчина, выступающий в балете, «должен быть мужиком на сцене, уже есть балерина, не должно быть двух». Телеканал France 24 назвал этот пост гомофобным. Оба они сейчас удалены. При этом 3 января Полунин написал, что «только вы можете решить быть собой — это ваша жизнь, нечего бояться». Он призвал читателей найти в себе силы для этого, а их родителей и власти — поддержать их.

Сергей Полунин родился на Украине. В 19 лет он стал самым молодым премьером Лондонского королевского балета, в 2016 году — приглашенным солистом Баварского государственного балета в Мюнхене. Также он выступал в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

В ноябре 2018 года Полунин получил гражданство России.