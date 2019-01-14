Парижская опера отозвала приглашение Сергею Полунину из-за слов о «мужиках на сцене» и лишнем весе
Парижская опера отозвала приглашение украинскому танцовщику Сергею Полунину, который должен был выступить в главной роли в балете «Лебединое озеро», сообщает Le Figaro. Поводом стали заявления артиста о людях с лишним весом и о том, каким должен быть мужчина-танцовщик.
10 января в пресс-службе театра подтверждали скорый приезд Полунина, однако 12 января, по сведениям газеты, директор театра по балету Орели Дюпон сообщила труппе, что отменила приглашение. В электронном письме она объяснила, что знала его как талантливого артиста, но была шокирована его недавними публичными заявлениями, в которых проявилось неуважение к ценностям, которые разделяет театр.
В постановке, которую готовит театр, принц Зигфрид — латентный гомосексуал, отмечает France 24.
В январе Полунин предложил в инстаграме «давать подсрачники жирным», чтобы они занимались спортом и сбрасывали лишний вес. Эту запись цитировала «Комсомольская правда». В другом посте говорилось, что мужчина, выступающий в балете, «должен быть мужиком на сцене, уже есть балерина, не должно быть двух». Телеканал France 24 назвал этот пост гомофобным. Оба они сейчас удалены. При этом 3 января Полунин написал, что «только вы можете решить быть собой — это ваша жизнь, нечего бояться». Он призвал читателей найти в себе силы для этого, а их родителей и власти — поддержать их.
If you are Strait, Gay or Bisexual You want one love in your life or a 1000 have it, it’s your choice and only you can decide to be you,it’s your life there is nothing to fear.be brave find that strength to be who you are, be honest with yourself. Parents and Leaders help people to be who they are!life is not Easy,if people don’t feel support for being who they are it’s very hard. Life is confusing anyway specially growing up! if you can’t be yourself with your parents, can’t be yourself in society it’s to difficult.Also stars in sport music films why do you value money more then truth?you ready to hide who you are to make more money?No respect for your lies you are letting yourself and others down, you are an example to show the truth not the lie.And leaders it’s an old way of ruling with fear it’s an old system and yes it does work but we are not going anywhere with it.What I am proposing is to unite people with love that’s all people need and love will open New dimensions to All Humanity. Если ты Натурал Гей или Бисексуал Вы хотите чтобы била одна любовь в жизни или 1000 то пусть будет так.Это ваш выбор, и только вы можете решить быть собой - это ваша жизнь, нечего бояться.найди в себе эту силу, чтобы быть тем, кто ты есть.Родители и Лидеры стран помогите людям быть такими какие они есть,если человек не чувствуют поддержку бить тем кем он являются ето очень трудно.Жизнь в любом случае сложная и в ней нелегко разобраться особенно когда ты подросток и если вы не можете быть самим собой со своими родителями и если не нельзя быть самим собой в обществе это очень сложно. Также звезды спорта музыки фильмов почему вы ставите деньги више правды, чтобы заработать больше денег? Нет уважения к вам ложь за деньги.Вы подводите себя, и вы подводите других.Вам нужен хороший встряс,чтобы вернуть вам силы и сказать миру правду,чтобы люди не боялись быть собой , вы пример показывать правду, а не ложь.Лидеры,это старый способ управления держать людей в страхе,это старая система,и да,она работает,но мы никуда не двигаемся.Я предлагаю объединить людей с помощью любви, в которой все люди нуждаются и любовь откроет новые измерения для всего человечества.
Сергей Полунин родился на Украине. В 19 лет он стал самым молодым премьером Лондонского королевского балета, в 2016 году — приглашенным солистом Баварского государственного балета в Мюнхене. Также он выступал в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.
В ноябре 2018 года Полунин получил гражданство России.