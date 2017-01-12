Прямой эфир
59,45
63,21
55,21
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Сотрудников Госдумы заставили отчитываться о деятельности в интернете
«Коммерсантъ» рассказал об итогах взрывотехнической экспертизы обломков разбившегося Ту-154
The Wall Street Journal назвала имя автора доклада о связях Трампа с Россией
На Камчатке иномарка не пропустила скорую к умирающему мужчине

Голодец рассказала о получающих зарплату ниже МРОТ пяти миллионах россиян

Новости
10:57, 12 января
2 019
0
Поделиться

Почти пять миллионов россиян получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявила вице-премьер Ольга Голодец в ходе выступления на Гайдаровском форуме, передает ТАСС. 

«У нас есть серьезнейшая проблема — это МРОТ и численность людей, которые получают этот МРОТ. К сожалению, эта цифра у нас держится на уровне 4,9 миллиона человек — столько людей у нас получают заработную плату ниже МРОТа. И на сегодняшний день эта ситуация должна быть в фокусе внимания», — сказала Голодец.

С июня 2016 года МРОТ составляет 7,5 тысячи рублей.

Что будет, когда опустеет резервный фонд, стоит ли брать ипотеку и как психология россиян мешает экономике. Экономист Олег Вьюгин отвечает на вопросы зрителей Дождя

По данным опроса, проведенного ВЦИОМ, более 70% россиян получают всю свою зарплату по официальной ведомости. По данным исследования, 10% россиян получают зарплату только «черным налом», и еще 13% работников рассказали, что их зарплата складывается из официальной части и части «в конвертах». 

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Что будет, когда опустеет резервный фонд, стоит ли брать ипотеку и как психология россиян мешает экономике
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2