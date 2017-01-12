Голодец рассказала о получающих зарплату ниже МРОТ пяти миллионах россиян

Почти пять миллионов россиян получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявила вице-премьер Ольга Голодец в ходе выступления на Гайдаровском форуме, передает ТАСС.

«У нас есть серьезнейшая проблема — это МРОТ и численность людей, которые получают этот МРОТ. К сожалению, эта цифра у нас держится на уровне 4,9 миллиона человек — столько людей у нас получают заработную плату ниже МРОТа. И на сегодняшний день эта ситуация должна быть в фокусе внимания», — сказала Голодец.

С июня 2016 года МРОТ составляет 7,5 тысячи рублей.

По данным опроса, проведенного ВЦИОМ, более 70% россиян получают всю свою зарплату по официальной ведомости. По данным исследования, 10% россиян получают зарплату только «черным налом», и еще 13% работников рассказали, что их зарплата складывается из официальной части и части «в конвертах».