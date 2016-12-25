Минобороны подтвердило нахождение Елизаветы Глинки на борту упавшего Ту-154

Министерство обороны подтвердило, что глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза) находилась на борту потерпевшего крушение Ту-154. Имя Глинки значится в списках пассажиров упавшего самолета, опубликованного на сайте министерства.

Источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что Елизавета Глинка в субботу в 23 часа была в аэропорту Чкаловский и говорила о том, что вылетает и будет утром в Латакии. Собеседник агентства уточнил, что в воскресенье она должна посетить больницу Тишрин в центре Латакии, где была полгода назад.

На сайте президентского Совета по правам человека (СПЧ) также сообщается, что Глинка была на борту потерпевшего крушение самолета.

«Мы знали, что она должна была лететь в Сирию, на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии», — заявил глав СПЧ Михаил Федотов, слова которого приводит сайт СПЧ.

«Две недели назад, получая Государственную премию за выдающиеся заслуги в правозащитной деятельности, Доктор Лиза сказала, что уже через несколько дней намерена лететь в Донбасс, а оттуда — в Сирию», — рассказал Федотов.

Самолет Минобороны потерпел крушение утром в воскресенье, 25 декабря. На борту лайнера находились 92 человека. Самолет выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

На борту лайнера находились восемь членов экипажа и 84 пассажира: восемь военнослужащих, 64 участника ансамбля имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять журналистов, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих.О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и «Звезда».