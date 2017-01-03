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Glencore и Катарский фонд сообщили о закрытии сделки по покупке акций «Роснефти»

Новости
20:50, 3 января
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Нефтетрейдер Glencore и Катарский суверенный фонд закрыли сделку по приобретению 19,5% акций «Роснефти». Об этом сообщила Glencore.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Нефтетрейдер сообщил об окончательном урегулировании и закрытии сделки, о которой стало известно в декабре.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин 7 декабря сообщил президенту Владимиру Путину о завершении сделки по приватизации 19,5% акций компании. Сечин назвал сделку крупнейшей за всю историю страны. Путин отметил, что приватизация стала крупнейшей на мировом энергетическом рынке за 2016 год.

Основным Glencore и Катарского суверенного фонда выступил международный итальянский банк Intesa Sanpaolo. Сумма сделки составила около 710,8 миллиарда рублей, деньги поступили в бюджет. 

Сечин получил политический капитал: как в последний момент продали «Роснефть». Насколько сделка укрепила позиции главы компании.

 

 

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