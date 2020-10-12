Главы МИД стран ЕС договорились ввести санкции из-за отравления Навального

Главы МИД стран Евросоюза поддержали предложение Франции и Германии ввести санкции против России в связи с отравлением Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД Финляндии Пекка Хаависто. Агентство DPA пишет об этом же со ссылкой на дипломатические источники.

Хаависто уточнил, что речь идет о персональных санкциях, их подготовкой займутся рабочие группы Евросоюза.

7 октября Германия и Франция предложили партнерам ввести санкции из-за отравления Навального. Их поддержали Великобритания и Нидерланды. По сведениям Le Monde, санкционный список включает девять человек из администрации президента Владимира Путина и силовых структур, а также НИИ, разработавшего яд «Новичок» в советское время.

Reuters писало, что санкции могут коснуться людей из российской разведки. Им будет запрещен въезд в Европу, а их европейские активы будут заморожены.

Представитель МИД Мария Захарова в эфире Дождя заявила, что если ЕС введет санкции против России, Москва ответит тем же. Она напомнила, что в России проводится доследственная проверка по отравлению Навального, а Германия так и не предоставила российской стороне медицинские документы оппозиционера.

Алексею Навальному стало плохо в самолете из Томска в Москву 20 августа. Его ввели в кому. Омские врачи заявили, что причиной состояния оппозиционера стало нарушение обмена веществ. Через два дня политика перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие токсикологи обнаружили в организме Навального следы яда «Новичок», это подтвердили в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Фото на превью: Алексей Абанин / Дождь