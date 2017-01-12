Главврача уфимской больницы уволили из-за приползшей на рентген пациентки

Глава Башкирии Рустэм Хамитов поручил уволить главврача уфимской больницы №13 после инцидента с пациенткой, которой пришлось ползти на рентген из-за неработающего лифта, передает местный телеканал «БСТ».

«Два года не работает лифт в этой поликлинике. Главный врач под разными предлогами уходил от вопросов ввода в эксплуатацию этого оборудования. Мною дано указание освободить этого человека от работы», — заявил Хамитов.

Ранее в интернете появилось видео, в котором женщина с поврежденной ногой на четвереньках поднимается по лестнице. Ее дочь пояснила, что она таким образом пыталась попасть к врачу в кабинет с рентгеном.

Прокуратура Калининского района города Уфы после этого организовала проверку.