Новости
18:47
В Госдуме заявили о возможном сокращении финансирования Совета Европы
18:45
Власти Петербурга передадут РПЦ еще один собор
18:30
Володин назвал запрет вещания Дождя на Украине нарушением свободы слова
16:43
«Медуза» рассказала о потраченных на новогоднее оформление Москвы 6,7 млрд рублей
16:42
Американская нефтяная компания подала иск к «дочке» «Роснефти»
16:40
Глава «Яндекс.Погоды» создал приложение Umer для организации похорон
16:12
Украина объяснила запрет на вещание Дождя показом комедий «Квартета И»
15:51
Навальный потребовал взыскать 3,4 млн рублей с судьи по делу «Кировлеса»
Главврача уфимской больницы уволили из-за приползшей на рентген пациентки
Глава Башкирии Рустэм Хамитов поручил уволить главврача уфимской больницы №13 после инцидента с пациенткой, которой пришлось ползти на рентген из-за неработающего лифта, передает местный телеканал «БСТ».
«Два года не работает лифт в этой поликлинике. Главный врач под разными предлогами уходил от вопросов ввода в эксплуатацию этого оборудования. Мною дано указание освободить этого человека от работы», — заявил Хамитов.
Ранее в интернете появилось видео, в котором женщина с поврежденной ногой на четвереньках поднимается по лестнице. Ее дочь пояснила, что она таким образом пыталась попасть к врачу в кабинет с рентгеном.
Прокуратура Калининского района города Уфы после этого организовала проверку.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.