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Бывший главврач 62-й больницы пожаловался на департамент здравоохранения Москвы в ФСБ

Бывший главврач 62-й больницы пожаловался на департамент здравоохранения Москвы в ФСБ

Новости
16:25, 26 декабря
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Бывший главный врач 62-й больницы в Москве Анатолий Махсон подал жалобу в ФСБ с просьбой проверить расходы департамента здравоохранения правительства Москвы на медицинские препараты. Копия заявления оказалась в распоряжении Republic.

В документе указывается, что департамент переплатил 217 миллионов рублей за лекарства и медицинские аппараты. Там приводится сравнительная таблица цен на пять онкологических препаратов, которые закупал департамент здравоохранения и 62-я больница. Самые большие расхождения в ней — по препарату новотакс. Медучреждение закупало его по цене 2,9 тысячи рублей за упаковку, а департамент здравоохранения — за 25,4 тысячи рублей. В документе также сравниваются цены на микроскопы, аппараты иммуногистохимии и источники бесперебойного питания.

По мнению Махсона, искусственное завышение цен на препараты привело к дефициту тех, что отпускаются из аптек по льготным ценам. В своей жалобе Махсон сообщил, что обращался к вице-мэру Москвы Леониду Печатникову, курирующему социальные вопросы, но «вместо адекватной реакции» правительство Москвы по инициативе Печатникова приняло распоряжение о переводе 62-й больницы из автономного учреждения в бюджетное.

Дождь обратился с запросом в департамент здравоохранения Москвы и ожидает ответа.

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Махсон перестал быть главным врачом 62-й больницы 26 декабря — департамент здравоохранения Москвы расторг с ним контракт. О конфликте ведомства и Махсона стало известно в начале декабря. В интервью изданию Vademecum главврач 62-й больницы обвинил департамент в завышении цен на лекарства. В ответ на это в ведомстве сообщили, что «не уполномочены устанавливать порядки расчетов начальных цен контрактов», и «ответственность за установление цены лежит на заказчике», а «случаи с подорожанием в закупках конкретного заказчика лекарственных препаратов» не типичны.

26 декабря стало известно имя нового главы 62-й больницы. Им стал Дмитрий Каннер, который до этого возглавлял 5-е хирургическое отделение медучреждения. 

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