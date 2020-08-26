Суд арестовал главу штаба Навального в Хабаровске по статье, не предусматривающей арест

Центральный районный суд Хабаровска назначил координатору хабаровского штаба Навального Алексею Ворсину 10 суток ареста по статье, не предусматривающей ареста. Об этом сообщила «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Константина Бубона. После того, как на это обратила внимание защита, наказание заменили штрафом.

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Суд признал его виновным в нарушении правил проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Однако эта статья не предполагает арест — только штраф от десяти до двадцати тысяч рублей или обязательные работы до сорока часов

После того, как защита указала на несоответствие приговора Кодексу об административных правонарушениях, судья удалился в совещательную комнату, а потом сообщил, что допустил техническую ошибку. Он вынес определение о ее устранении и заменил десять суток ареста на штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ворсина задержали 15 августа на митинге в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергя Фургала. Ему назначили десять суток административного ареста за нарушение правил участия в массовом мероприятии (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП). 25 августа Ворсин вышел на свободу. В тот же день на него составили новой протокол по той же статье, но по другой части.

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