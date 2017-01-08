Глава UKAD призвал отстранить сборную России от Олимпиады-2018

Глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти высказался за отстранение российской сборной от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом он заявил в интервью «Би-би-си», комментируя доклад комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

По его словам, Международному олимпийскому комитету (МОК) следовало отстранить российских спортсменов от участия в Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, как это было сделано в случае с паралимпийской сборной России. «На мой взгляд МОК все испортил [не отстранив сборную РФ]. Это дело слишком политизировано, в этом была проблема», — заявил Кенворти.

Комментируя вторую часть доклада комиссии WADA о применении допинга в российском спорте, Кенворти сказал, что он «ошеломлен». По его словам, описанная система допинга — «невероятней, чем роман о Джеймсе Бонде».

«Мы по-прежнему получаем сообщения о нарушениях и странные заявления о том, была ли государственная поддержка. Главное, что нужно сделать — это заставить Россию вернуться в рамки правил, на что понадобится много времени и усилий», — добавил глава UKAD.

В начале декабря Всемирное антидопинговое агентство опубликовало вторую часть доклада профессора Ричарда Макларена об использовании допинга в российском спорте. В нем говорится о причастности российских спортсменов, среди которых медалисты зимних Игр в Сочи, к «российской государственной допинговой программе». В расследовании WADA сказано, что этой системой управляли представители Минспорта, Российского антидопингового агентства, Московской антидопинговой лаборатории и ФСБ.

После публикации доклада глава МОК анонсировал новые санкции против России из-за допинга и начал персональные расследования в отношении 28 российских спортсменов.