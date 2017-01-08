Прямой эфир
59,60
62,77
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Застреливший мужчину на улице в Москве покончил с собой при задержании
В Турции по делу об убийстве посла России арестованы пять человек
Спецслужбы Германии заявили о российской кибератаке на ОБСЕ
Обама заявил о вмешательстве России в выборы после публикации доклада разведки США

Глава UKAD призвал отстранить сборную России от Олимпиады-2018

Новости
09:47, 8 января
80
0
Поделиться

Глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти высказался за отстранение российской сборной от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом он заявил в интервью «Би-би-си», комментируя доклад комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

По его словам, Международному олимпийскому комитету (МОК) следовало отстранить российских спортсменов от участия в Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, как это было сделано в случае с паралимпийской сборной России. «На мой взгляд МОК все испортил [не отстранив сборную РФ]. Это дело слишком политизировано, в этом была проблема», — заявил Кенворти.

Комментируя вторую часть доклада комиссии WADA о применении допинга в российском спорте, Кенворти сказал, что он «ошеломлен». По его словам, описанная система допинга — «невероятней, чем роман о Джеймсе Бонде».

«Мы по-прежнему получаем сообщения о нарушениях и странные заявления о том, была ли государственная поддержка. Главное, что нужно сделать — это заставить Россию вернуться в рамки правил, на что понадобится много времени и усилий», — добавил глава UKAD.

В начале декабря Всемирное антидопинговое агентство опубликовало вторую часть доклада профессора Ричарда Макларена об использовании допинга в российском спорте. В нем говорится о причастности российских спортсменов, среди которых медалисты зимних Игр в Сочи, к «российской государственной допинговой программе». В расследовании WADA сказано, что этой системой управляли представители Минспорта, Российского антидопингового агентства, Московской антидопинговой лаборатории и ФСБ. 

После публикации доклада глава МОК анонсировал новые санкции против России из-за допинга и начал персональные расследования в отношении 28 российских спортсменов.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Леонид Парфенов: «Из всей этой истории без тяжелого всенародного похмелья не выйти»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2