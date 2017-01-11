Глава ЦРУ сообщил о разговоре с директором ФСБ по поводу кибератак

Глава ЦРУ Джон Бреннан в августе обсуждал с директором ФСБ Александром Бортниковым кибератаки против США, заявил глава американской разведки в ходе заседания сенатского комитета. Об этом сообщает CNN.

Он рассказал, что во время телефонного разговора предупредил, что Россия «играет с огнем». Бортников, по заявлению Бреннана, сказал, что передаст это президенту Владимиру Путину.

Шестого января американские спецслужбы опубликовали доклад, в котором говорилось о попытке России повлиять на президентские выборы в США при помощи кибератак и публикации компрометирующей информации о кандидате от демократов Хиллари Клинтон. Отмечалось, что целью России была помощь кандидату от республиканцев Дональду Трампу. В конце декабря президент США Барак Обама обвинил Россию во вмешательстве в выборы и ввел санкции против нескольких российских компаний, физических лиц и двух спецслужб.

Трамп назвал обвинения в адрес России «охотой на ведьм» и отметил, что нет доказательств влияния кибератак на исход голосования. В Кремле заявили о «серьезной усталости» от обвинений из США.