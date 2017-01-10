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Глава ЦРУ раскритиковал Трампа за отношение к спецслужбам

Новости
07:49, 10 января
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Глава ЦРУ Джон Бреннан заявил, что отношение избранного президента США Дональда Трампа к работе спецслужб может поставить страну под угрозу, сообщает CNN.

«Новая администрация — и любой президент — должны понимать, что это сложный и опасный мир и что разведывательное сообщество и профессионалы спецслужб могут помочь обеспечить безопасность этой страны и защитить интересы национальной безопасности», — заявил Бреннан.

«А любой президент или администрация, которые не признают этого, ставят национальную безопасность страны под большой риск и угрозу», — добавил он.

Ранее спецслужбы США опубликовали доклад, в котором назвали Россию ответственной за попытки повлиять на американские президентские выборы, чтобы помочь Трампу, выступавшему за улучшение отношений с Москвой, победить. По утверждениям американской разведки, Россия стояла за кибератаками на Национальный демократический комитет и публикацией документов, дискредитирующих кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Трамп, ознакомившись с докладом, отметил, что нет доказательств влияния России на результаты выборов.

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