Глава ЦРУ раскритиковал Трампа за отношение к спецслужбам

Глава ЦРУ Джон Бреннан заявил, что отношение избранного президента США Дональда Трампа к работе спецслужб может поставить страну под угрозу, сообщает CNN.

«Новая администрация — и любой президент — должны понимать, что это сложный и опасный мир и что разведывательное сообщество и профессионалы спецслужб могут помочь обеспечить безопасность этой страны и защитить интересы национальной безопасности», — заявил Бреннан.

«А любой президент или администрация, которые не признают этого, ставят национальную безопасность страны под большой риск и угрозу», — добавил он.

Ранее спецслужбы США опубликовали доклад, в котором назвали Россию ответственной за попытки повлиять на американские президентские выборы, чтобы помочь Трампу, выступавшему за улучшение отношений с Москвой, победить. По утверждениям американской разведки, Россия стояла за кибератаками на Национальный демократический комитет и публикацией документов, дискредитирующих кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Трамп, ознакомившись с докладом, отметил, что нет доказательств влияния России на результаты выборов.