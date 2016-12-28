Глава ЦИК пообещала подойти к президентским выборам с новым «капиталом»

Глава Центризбирком Элла Памфилова пообещала разобраться со всеми нарушениями, допущенными на выборах в Госдуму в сентябре, и подойти к президентским выборам с новым «капиталом». Об этом сообщает «Интерфакс» .

«Впереди большая работа. Мы ее не собираемся прекращать. Продолжится работа по Мытищам, по Королеву, по Смоленску», — сказала она.

По словам Памфиловой, никто из членов ЦИК «не собирается покрывать никакие нарушения». Она подчеркнула, что комиссия «будет разбираться до последнего нарушения».

«То, что в наших компетенциях, мы будем делать, чтобы очищать это поле от возможных фальсификаций. К президентским выборам, я уверена, мы подойдем с совершенно другим капиталом», — заключила Памфилова.

Ранее «Новая газета» опубликовала несколько материалов, в которых, в частности, говорилось о фальсификациях на думских выборах на участках в подмосковных Ногинске и Мытищах, а также в Дагестане и Смоленской области. Памфилова не исключила отмены результатов выборов в Мытищах, если факты нарушений, о которых сообщала «Новая газета», подтвердятся.