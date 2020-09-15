Глава СВР: в организме Навального не было отравляющих веществ перед вылетом в Германию

В организме Алексея Навального не было отравляющих веществ на момент вылета из России в Германию. Об этом заявил глава Службы внешней разведки Алексей Нарышкин, передает «Интерфакс».

«Факт состоит в том, что на момент когда Алексей Навальный вылетал с территории РФ в его организме каких-либо токсичных отправляющих веществ не содержалось. В этой связи у нас, конечно, много вопросов к немецкой стороне», — заявил Нарышкин.

По его словам, Россия уничтожила запасы нервно-паралитического вещества «Новичок» «в соответствии с протоколами и регламентами» Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). «Это было зафиксировано в установленном порядке. Поэтому говорить о том, что на территории России имеется или производство, или старые запасы боевых отравляющих веществ - это конечно дезинформация», — сказал Нарышкин.

Алексея Навального госпитализировали 20 августа после того, как ему стало плохо в самолета из Томска в Москву. Через двое суток его перевезли из омской больницы в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие врачи заявили, что политика отравили, а в его организме нашли следы нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». Омские врачи утверждали, что политик впал в кому из-за нарушения обмена веществ.

Об уничтожении запасов «Новичка» в марте 2018 года сообщил член Совета Федерации, полковник ФСБ в запасе Игорь Морозов. Он предположил, что «Новичок» теоретически можно изготовить в подпольных условиях. Такое заявление было сделано после того, как в британском Солсбери отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Власти Великобритании заявили, что их отравили с помощью вещества типа «Новичок», произведенного в СССР.