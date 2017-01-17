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Глава СПЧ поддержал решение Европейского суда о неправомерности «закона Димы Яковлева»

Новости
14:20, 17 января
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Глава Совета по правам человека Михаил Федотов поддержал решение Европейского суда по правам человека, который признал неправомерным запрет усыновления американскими семьями детей из России, сообщает «Интерфакс».

«Я думаю, что сейчас как раз будет возможность, если американская сторона проявит добрую волю, значительно улучшить отношения между нашими странами. И в рамках такого улучшения могли бы быть пересмотрены законодательные акты и американские, и российские», — сказал Федотов.

Он напомнил, что в СПЧ с самого начала выражали сомнение по поводу того, что запрет иностранного усыновления будет адекватной мерой на «список Магнитского».

«Нужно иметь в виду, что так называемый „закон Димы Яковлева“ был ответом на „список Магнитского“, который был принят Конгрессом США. И ответ на „список Магнитского“ должен был быть. Но, очевидно, что сироты совершенно никакого отношения не должны были иметь к этим внешнеполитическим акциям», — заключил Федотов.

Ранее ЕСПЧ признал неправомерным запрет на процедуру усыновления детей в американские семьи из-за принятия в России «закона Димы Яковлева». Таким образом суд поддержал заявителей из США, которые пожаловались на то, что им отказали в усыновлении, хотя они уже начали оформлять необходимые документы. В материалах дела говорится, что все они начали оформлять необходимые документы с 2010 по 2012 год.

Иски были поданы от имени 45 граждан США и 27 детей — граждан России.

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