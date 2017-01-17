Глава СПЧ поддержал решение Европейского суда о неправомерности «закона Димы Яковлева»

«Я думаю, что сейчас как раз будет возможность, если американская сторона проявит добрую волю, значительно улучшить отношения между нашими странами. И в рамках такого улучшения могли бы быть пересмотрены законодательные акты и американские, и российские», — сказал Федотов.

Он напомнил, что в СПЧ с самого начала выражали сомнение по поводу того, что запрет иностранного усыновления будет адекватной мерой на «список Магнитского».

«Нужно иметь в виду, что так называемый „закон Димы Яковлева“ был ответом на „список Магнитского“, который был принят Конгрессом США. И ответ на „список Магнитского“ должен был быть. Но, очевидно, что сироты совершенно никакого отношения не должны были иметь к этим внешнеполитическим акциям», — заключил Федотов.

Ранее ЕСПЧ признал неправомерным запрет на процедуру усыновления детей в американские семьи из-за принятия в России «закона Димы Яковлева». Таким образом суд поддержал заявителей из США, которые пожаловались на то, что им отказали в усыновлении, хотя они уже начали оформлять необходимые документы. В материалах дела говорится, что все они начали оформлять необходимые документы с 2010 по 2012 год.

Иски были поданы от имени 45 граждан США и 27 детей — граждан России.