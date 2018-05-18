Глава Серпуховского района Подмосковья пожалуется в прокуратуру на «слежку ФСБ»

Глава Серпуховского района Александр Шестун сообщил, что намерен подать жалобу в прокуратуру с просьбой проверить информацию об установке на крыше дома устройства для прослушки, а также видеокамер, направленных на его дом, передает «МБХ Медиа».

Как пишет «МБХ Медиа», в 8:50 в серпуховскую аварийно-диспетчерскую службу МУП «Служба заказа» позвонила пенсионерка Людмила Баскова, которая сообщила о том, что ночью на крышу дома № 5 на улице Ленина залезли несколько человек, которые сильно шумят.

Представитель ЖКХ поднялся на чердак и обнаружил двух человек. Они представились сотрудниками интернет-компании «Югтелеком». У них была аппаратура, в частности лазерное устройство звуковой прослушки и видеокамеры, направленные на частный дом Шестуна.

Главный инженер МУП «Служба заказа» Евгений Марочкин сообщил, что никакие документы ему не показали и он вызвал полицию. «Приехали участковый и наряд полиции. Они о чем-то пошептались, и один из мужчин мельком показал полицейским удостоверение. Потом понаехали какие-то начальники с большими звездами и долго разбирались. Пока они куда-то звонили, я сделал фото аппаратуры и отправил своему другу», — отметил он. По его словам, от него потребовали удалить фото, после чего за полчаса демонтировали аппаратуру и уехали.

По мнению Шестуна, замеченные на крыше люди являются сотрудниками управления «К» СЭБ ФСБ, которое прослушивает его телефоны и ведет слежку. «Буду направлять жалобу в прокуратуру, чтобы проверили», — сказал он, подчеркнув, что является спецсубъектом.

Ранее, 19 апреля, Шестун пожаловался на угрозы «переехать его катком», завести уголовные дела и отнять дом, если он не уйдет в отставку и будет участвовать в выборах главы района. По словам главы Серпуховского района, угрозы исходили от ФСБ и администрации президента

В начале апреля Шестун рассказал об обысках в администрации Серпуховского района. Он связал их с их с тем, что власти района согласовали заявку на митинг против свалки «Лесная».«Внимание к митингу феноменальное. <…> Меня пытались оштрафовать на 200 тысяч рублей за то, что преграждал путь мусоровозам на полигон», — отметил Шестун.