Глава Нацразведки опроверг причастность спецслужб США к утечке доклада о Трампе

Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер сказал, что спецслужбы страны не имели отношения к утечке доклада о возможных связях избранного президента Трампа с Россией. Об этом говорится в его заявлении

«Я подчеркиваю, что этот документ не является результатом работы разведсообщества США, и не считаю, что за утечкой стоят (американские) спецслужбы», — заявил Клэппер.

По его словам, они не имеют доказательств достоверности опубликованных в докладе данных.

Клэппер отметил, что подобные утечки «крайне губительны и вредны для нашей национальной безопасности».

Сообщения о том, что штаб Трампа в ходе предвыборной кампании поддерживал связь с представителями российского правительства, а также о том, что у российских спецслужб есть досье с компрометирующими Трампа материалами, появилась накануне в американских изданиях CNN и BuzzFeed, которые ссылались на доклад, подготовленный бывшим сотрудником британской разведки по заказу оппонентов Трампа. Отмечалось, что американская разведка осведомлена об этом документе.

Позднее Трамп опроверг данные доклада и раскритиковал спецслужбы США за то, что эта информация просочилась в прессу.