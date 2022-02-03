Глава НАТО заявил о крупнейшем наращивании российских войск в Беларуси со времен холодной войны

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал присутствие вооруженных сил России в Беларуси крупнейшим со времен окончания холодной войны. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Брюсселе, передает Reuters.

По словам Столтенберга, за последние дни Россия перебросила в Беларусь около 30 тысяч военнослужащих, включая силы спецназа, а также ракеты «Искандер» и системы противовоздушной обороны С-400.

«Все это будет сочетаться с ежегодными учениями ядерных сил России», — добавил генсек НАТО.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что в начале февраля Россию планирует перебросить в Беларусь около 30 тысяч военных. По ее словам, Россия начала «крупнейшую мобилизацию войск в Европе за последние десятилетия», а задействованные военные могут быть использованы для «наступательных действий в Украине».

3 февраля министр обороны России Сергей Шойгу назвал «блестящей» организацию переброски войск в Беларусь. Ранее он заявлял, что переброска сил осуществляется в рамках совместных учений России и Беларуси, которые пройдут на пяти белорусских полигонах с 10 по 20 февраля. Шойгу отметил, численность войск «не превышает параметры, установленные Венским документом 2011 года, что не обязывает нас уведомлять зарубежных партнеров о проводимых мероприятиях».

В середине января Conflict Intelligence Team сообщила о переброске ракетных комплексов «Искандер» с Дальнего Востока на запад России.

Власти США предполагают, что Россия использовала учения в качестве предлога для размещения войск в Беларуси, что может позволить Москве напасть на Украину через эту страну. В Кремле неоднократно отвергали наличие планов вторжения в Украину.