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Глава МВД Турции назвал убийство посла России спланированным

Новости
23:01, 24 декабря
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Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что убийство посла России Андрея Карлова не является личной инициативой преступника, а было спланировано. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По его словам, правоохранительные органы пытаются «выявить связи террориста как внутри Турции, так и за ее пределами».

«На данном этапе четко определена связь убийцы с террористическим течением Фетхуллаха Гюлена. Покушение — не результат личной инициативы террориста, теракт был спланирован», — сказал Сойлу.

Он отметил, что теракты, произошедшие в Турции после парламентских выборов в июне 2015 года и нападение на российского посла взаимосвязаны и являются «цепью единого плана». Глав МВД подчеркнул, что покушение на Карлова является результатом действий сил, которые пытаются пресечь усилия по обеспечению мира на Ближнем Востоке.

«Турция и Россия не попадут на подобные ловушки. Политическая воля, проявленная Москвой, является ярким тому подтверждением и это вселяет в нас надежду. Я вновь выражаю соболезнование России и дружественному российскому народу», — сказал министр.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным о ходе расследования убийства Карлова. 

Карлов был убит 19 декабря на открытии выставки в Анкаре, учрежденной российким посольством. На российского посла напал бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он несколько раз выстрелил в Карлова, после чего прокричал несколько лозунгов, в том числе «Помните Алеппо, помните Сирию!».

После убийства власти Турции сообщили, что Алтынташа отстранили от службы в полиции в связи с расследованием попытки госпереворота в июле 2016 года. Эрдоган рассказал, что напавший был последователем проповедника Фертуллаха Гюлена. Турция называет Гюлена организатором попытки госпереворота в стране. 

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