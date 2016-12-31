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Глава МОК анонсировал новые санкции против России из-за допинга

Новости
16:18, 31 декабря
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал «шокирующими» выводы доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) о допинге в российском спорте. Заявление руководителя МОК опубликовано на сайте организации.

Фото: Reuters

По его словам, созданы две комиссии МОК, которые будут  координировать работу организации в связи с докладом комиссии.

«Они будут работать аккуратно и дадут всем сторонам справедливый шанс быть услышанными. После этого МОК будет принимать все необходимые меры и санкции», — говорится в заявлении.

Бах добавил, что МОК перепроверит пробы всех российских спортсменов, взятых на Олимпийских играх 2012 и 2014 годов.

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В начале декабря Всемирное антидопинговое агентство опубликовало последнюю часть доклада Ричарда Макларена об использовании допинга в российском спорте. В нем говорится о причастности российских спортсменов, среди которых медалисты зимних Игр в Сочи, к «российской государственной допинговой программе». В расследовании WADA говорится, что этой системой управляли представители Минспорта, Российского антидопингового агентства, Московской антидопинговой лаборатории и ФСБ.

Кроме того, МОК начал персональные расследования в отношении 28 российских спортсменов.

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