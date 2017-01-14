Глава Минфина заявил о необходимости изменения налогообложения в нефтяной отрасли

«Назрело уже решение переходить в нефтянке на новый порядок налогообложения, мы говорим о переходе с НДПИ на НДД. Мне кажется, вопрос об изменениях налоговых режимов в нефтянке — это вопрос вчерашнего дня, нужно срочно принимать это решение, чтобы с 2018 года вводить новый порядок налогообложения сначала в виде эксперимента, как мы договариваемся, а потом уже распространять», — сказал Силуанов.

Он добавил, что также нужно уходить от практики предоставления льгот отдельным месторождениям. По словам Силуанова, льготы предоставляются месторождениям в зависимости от трудности добычи на основании экспертных заключений. «Налоговая служба даже не имеет возможности проявить свой арсенал и проверить, действительно ли там такая обводненность, сложность добычи», — заявил министр.

В июле 2016 года «Ведомости» сообщили, что Минфин и Минэрго согласовали условия налоговой реформы в нефтяном секторе. По договоренностям, налог на добавленный доход составит 50%, а пошлины будут отменены.