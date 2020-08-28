МИД Украины сообщил о приостановке всех контактов с Беларусью

Киев поставил на паузу все контакты с Минском в связи с политическим кризисом в Беларуси. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1».

«У нас сейчас, по сути, все процессы, все контакты с беларусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально вам об этом заявить. Мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины, эти контакты будут восстановлены», — заявил он (цитата по TSN.ua).

По его словам, в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский не планирует контактов с главой Беларуси Александром Лукашенко.

В Беларуси после президентских выборов, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко, начались массовые акции протеста. Демонстранты требуют признать итоги голосования недействительными.

17 августа МИД Украины впервые вызвал своего посла в Беларуси на консультации в Киев для оценки перспектив украинско-белорусских отношений.

Фото на превью: DiscoverWithDima / Wikimedia