Глава МИД Армении встретится с представителями России, США и Франции в Москве

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в Москве встретится не только с Сергеем Лавровым, но и с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по решению Нагорно-карабахского конфликта— это США и Франция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

Ранее стало известно, что Мнацаканян встретится с главой российского МИД Сергеем Лавровым в рамках запланированного визита в Москву. Также предполагалось, что встреча Минской группы может состояться 8-9 октября в Женеве, однако этого не произошло. Главной темой обсуждения должен стать конфликт в Нагорном Карабахе.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республики возобновились военные действия в конце сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта. Лидеры других стран и международные организации призвали стороны прекратить войну и возобновить переговоры. 9 октября в Москве лидеры Армении и Азербайджана договорились о перемирии, однако уже на следующий день обвинили друг друга в несоблюдении режима прекращения огня.

Фото на превью: пресс-служба Кремля