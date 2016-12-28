Экс-главу КНБ Казахстана задержали по подозрению в разглашении гостайны

Бывшего главу Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Нартая Дутбаева задержали по делу о разглашении государственных секретов и превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте КНБ.

В рамках досудебного расследования были задержаны еще два должностных лица — Хасен Нурлан Болатулы и Нуртаев Ерлан Суюмбаевич. Все они были помещены в следственный изолятор. По местам жительства подозреваемых и их родственников провели обыски и изъяли вещественные доказательства.

Задержанных подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 185 («Разглашение государственных секретов») и частью 3 статьи 362 («Превышение власти и должностных полномочий») Уголовного кодекса Республики Казахстан.