Глава Ингушетии сообщил об отправке в Сирию батальона военной полиции

«Наши ребята уже не в первый раз с честью выполняют свой долг, показывают при этом высокую боевую выучку, профессиональное мастерство. Каждый раз, конечно, мы надеемся, что это последний и сама проблема терроризма, как конфликт в Сирии, иссякнет. Но каждый раз я с гордостью слушаю похвалы в их адрес от руководства, смотрю репортажи о том, как они участвуют в благотворительных миссиях, жду возвращения и вместе с вами всеми с гордостью встречаю здесь дома», — написал он.

ТАСС отмечает, что это четвертая командировка в Сирию для военнослужащих из Ингушетии. В последний раз батальон вернулся из командировки в октябре 2018 года. Среди задач сотрудников находятся контроль районов, работа с населением, перевозка гуманитарных грузов и другие.