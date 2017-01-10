Глава ФССП прокомментировал законопроект об изъятии единственного жилья у должников

Глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков прокомментировал идею Минюста изымать у должников единственное жилье в случае, если оно превышает двукратный размер по метражу, определенному законом.

Бывший детский омбудсмен Павел Астахов написал в своем твиттере, что «Конституция России гарантирует каждому право на жильё», а «обязанности „платить по долгам“ там нет, кроме налогов». В ответ на это Парфенчиков отметил, что «предложенный законопроект при обращении взыскания и предусматривает гарантию на жильё,но в пределах установленных нормативов».

Накануне стало известно о законопроекте Минюста, который позволяет лишать должников единственного жилья в случае отсутствия у них денег и иного имущества. Подразумевается, что деньги от продажи собственнику будут возвращены за вычетом суммы долга. При это суммы возвращенных денег должно хватить на покупку нового жилья согласно государственным нормативам по площади на человека. Эти нормы устанавливаются регионами самостоятельно.

В нынешней редакции Гражданского процессуального кодекса не допускается взыскание единственного жилья должника и его семьи.