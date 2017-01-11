Глава ФБР рассказал о российских кибератаках на серверы Республиканской партии

Российские хакеры совершали атаки на серверы не только Демократической, но и Республиканской партии в США, заявил глава ФБР Джеймс Коми во время слушаний в Сенате. Об этом сообщает CNN.

Он отметил, что произошел взлом старых серверов Национального республиканского комитета, которые уже не использовались. Сами республиканцы ранее отрицали информацию о возможных кибератаках.

Коми отметил что речь идет о «старых доменах Национального республиканского комитета, то есть электронной почте, которую уже не использовали». По данным ФБР, ничего из этих почтовых ящиков не было опубликовано позднее. Также нет и свидетельств взлома компьютеров предвыборного штаба Трампа и новых серверов республиканского комитета.

Коми отметил, что Россия «проникла гораздо глубже и масштабнее в (серверы Демократической партии), чем в республиканский комитет», однако в обоих случаях использовались одинаковые методы.

Шестого января спецслужбы США выпустили отчет, в котором утверждалось, что Россия совершила кибератаки на серверы Демократической партии США с целью повлиять на президентские выборы в пользу Трампа. В документе утверждалось, что приказ о проведении кибератак отдавал лично президент Владимир Путин, а полученные в их результате компрометирующие документы были опубликованы на сайтах WikiLeaks и DCLeaks.

Ранее в попытках повлиять на выборы Россию обвинил президент США Барак Обама, который в конце декабря ввел санкции против нескольких российских физических и юридических лиц, а также спецслужб ФСБ и ГРУ. Десятого января группа американских сенаторов внесла законопроект по ужесточению санкций против России.