Глава Башкирии попросил Минприроды признать шихан Куштау особо охраняемой территорией

Глава Башкирии Радий Хабиров направил в министерство природы письмо с просьбой согласовать создание на территории шихана Куштау особо охраняемой природной территории регионального значения. Об этом пишет РБК.

Он отметил, что Куштау, как и другие шиханы — Тратау и Юрактау, — признан памятником природы.

В министерстве сообщили, что готовы оказать содействие Хабирову, и подчеркнули, что неоднократно выступали с таким предложением.

В 2019 году Башкирская содовая компания получила право на разработку Куштау. Местные жители выступили против этого. Летом 2020 года на шихане разбили протестный лагерь, который пытались разогнать охранники.

В результате глава региона потребовал остановить работы на шихане. Он дал Башкирской содовой компании время до 4 сентября, чтобы договориться с активистами, в противном случае он обещал направить документы на придание Куштау статуса заповедника. Чтобы поддержать компанию, региональные власти выкупят ее контрольный пакет.

Фото на превью: «Википедия»