Глава AstraZeneca рассказал об увольнении нескольких менеджеров из-за взяток в России и Китае

Компания-производитель лекарств AstraZeneca уволила нескольких менеджеров из-за взяток чиновникам в России и Китае, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление исполнительного директора организации Паскаля Сорио.

Ранее сообщалось, что Комиссиия по ценным бумагам и биржам США оштрафовала на 5,5 миллиона долларов по делу о взятках.

«Во-первых, описанное поведение имело место в 2005-2010 годах. Во-вторых, комиссия обвиняет AstraZeneca именно в ведении неточной отчетности и неадекватных мерах контроля над соблюдением норм. Я пришел в компанию в 2013 году. Могу сказать, что в последние три-четыре года мы значительно усилили программы в сфере комплаенс»,— сказал Сорио.

Он отметил, что сейчас компания не осуществляет «никаких неправильных действий».

AstraZeneca была оштрафована в США за нарушение закона о коррупции за рубежом. Расследование американских властей показало, что представители компании дарили государственным чиновникам в России и Китае подарки и денежные средства, и руководители одобряли «неправомерные выплаты чиновникам» среди своих подчиненных. При этом точную отчетность об этих выплатах организация не вела.