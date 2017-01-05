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Глава американской разведки пообещал назвать «мотив Путина» для хакерских атак
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Глава американской разведки пообещал назвать «мотив Путина» для хакерских атак

Новости
19:45, 5 января
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Директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер заявил Конгрессу, что причины, по которым президент России Владимир Путин решил вмешаться в американские выборы, будут раскрыты в опубликованном на следующей неделе докладе, передает BBC.

Американские спецслужбы утверждают, что Кремль приказал взломать аккауты электронной почты представителей Демократической партии США.

Отчет об иностарнном вмешательстве в американские выборы будет представлен 6 января избранному президенту США Дональду Трампу. Его незасекреченную версию опубликуют на следующей неделе.

В конце декабря США ввели новые санкции в отношении России из-за предполагаемого вмешательства российских хакеров и спецслужб в президентские выборы в США. Под санкции попали шесть чловек и пять организаций, в том числе ФСБ и ГРУ. Администрация президента Барака Обамы также выслала 35 дипломатов и закрыла две загородных резиденции российского посольства в Нью-Йорке и Мэриленде.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал незаконными новые санкции из-за хакерских атак. Он также добавил, что обвинения в адрес российской стороны являются беспочвенными.

Трамп выразил свои сомнения по поводу причастности России к кибератакам на выборах президента США. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что сенат не будет поддерживать администрацию Трампа, если он не поменяет своего мнения.

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