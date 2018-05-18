Глава Американской торговой палаты назвал закон о наказании за исполнение санкций «запретом на бизнес»

Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко назвал принятый Госдумой в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за соблюдение антироссийских санкций запретом для иностранных компаний на ведение бизнеса в России. Он сказал об этом Дождю.

«Это фактически запрет на ведение бизнеса в России. То есть, знаю от многих компаний серьезных, которые работают в России 50 лет и больше, что им просто придется уйти при наличии такого закона. И это решение уже принято, если закон будет принят в таком виде, в каком он предложен, или в любом виде, который предусматривает уголовную ответственность», — сказал он.

15 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность для граждан России за исполнение санкций против России, а также за рекомендации и передачу сведений, «которые привели или могли привести» к введению санкций. Авторы поправок предлагают наказывать виновных в исполнении западных санкций штрафами или лишением свободы на срок до четырех лет, а за содействие принятию санкций — на срок до трех лет. Во втором чтении депутаты рассмотрят поправки после консультаций с правительством.

Озабоченность в связи с готовящимся законом выразила Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП). Она предупредила, что принятие закона приведет к снижению инвестицией германского бизнеса в экономику России, поставит под угрозу совместные проекты, а следовательно и десятки тысяч рабочих мест в Германии. Франко-российская торгово-промышленная палата считает, что этим законом Россия поставит иностранные компании перед выбором между российским и американским рынком и рынок США будет для французского бизнеса более привлекательным.

Президент Владимир Путин заявил, что не видит ничего необычного в законе об ответственности за выполнение антироссийских санкций. По его словам, аналогичный закон активизирует Евросоюз для защиты европейских компаний от санкций, которые США введут против Ирана. Он добавил, что закон должен быть сбалансированным и «не должен наносить никакого ущерба нашей собственной экономике и тем партнерам, которые добросовестно работают в России».