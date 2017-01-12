Глава Минэкономразвития назвал рубль «самым сильным активом в мире»

Рубль и рублевые активы являются «самыми крепкими активами в мире», а крупные иностранные компании начали работать на экспорт с российского рынка. Об этом в ходе Гайдаровского форума заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передаетт «Интерфакс».

«Иностранный бизнес, приходя в Россию, в первую очередь ориентировался на внутренний рынок. Но в последние два года ситуация меняется. Рубль больше не является переоцененным. Мы видим, что все больше компаний, в том числе глобальных, начинают работать на экспорт с российского рынка», — заявил министр.

Он также отметил, что иностранные компании боялись нестабильности на финансовых рынках, но «рубль и рублевые активы стали самыми крепкими и сильными активами в мире».

«С этой точки зрения инвестиции в реальный сектор экономики в ситуации, когда экономика начала расти, когда правительство концентрируется на преодолении инфраструктурных ограничений для роста, означает, что тот, кто будет инвестировать быстрее, получит более высокую отдачу своих инвестиций», — добавил Орешкин.

В декабре 2016 года Bloomberg опубликовал консенсус-прогноз инвестиционных банков, эксперты которых назвали рубль одним из фаворитом иностранных портфельных инвесторов в 2017 году. По словам банкиров, России больше других развивающихся стран выгодно избрание Дональда Трампа на пост президента США. Кроме того, росту рубля способствует укрепление нефти.

По данным Bloomberg, рубль наряду с бразильским реалом были лучшими мировыми валютами в 2016 году за счет самого серьезного укрепления к доллару.