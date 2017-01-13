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Управделами президента рассказало о не приехавших на детский концерт в Кремле организаторах

Новости
23:18, 13 января
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Организаторы финала премии в области исполнительского искусства Art-Premium People Awards не явились на детский концерт, который должен был пройти в Государственном Кремлевском дворце (ГКД), сообщает РЕН-ТВ.

По данным телеканала, в ГКД приехали около пяти тысяч человек — одаренные дети и их родители. На концерте ожидалось вручение премии выдающимся исполнителям, однако оно не состоялось, так как организаторы мероприятия на концерт не приехали, как и «звездные члены жюри». В результате руководство ГКД приняло решение провести концерт, но без награждения участников, так как «ни дипломов, ни подарков организаторы так и не привезли».

Пресс-секретарь Управления делами президента Елена Крылова объяснила, что заявку на проведение концерта прислал Комитет культуры Санкт-Петербурга. «Организатором в заявке указывалась компания „Арт-Концерт“ и генеральный директор данного объединения Сабиров. <…> К сожалению, сегодня к началу мероприятия не приехали. На все звонки руководства ГКД к телефону не подходили. Организаторы самой концертной программы тоже не могли связаться [с ними]. Творческий коллектив и оргкомитет родителей, естественно, волновался. Ситуация была достаточно острая, накаленная. Но администрация дворца приняла инициативу на себя. Мы успокоили всех, рассадили», — цитирует РЕН-ТВ Крылову.

Она добавила, что Управделами уже связалось с Санкт-Петербургом и ожидает объяснений.

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