Студенты ГИТИСа решили бойкотировать занятия из-за объединения факультетов

Студенты и аспиранты театроведческого факультета ГИТИСа после встречи с ректором университета Григорием Заславским написали заявление, в котором сообщили о своем решении бойкотировать учебный процесс до тех пор, пока не будут выполнены их требования. Студенты просят учредить повторный созыв ученого совета «в полном составе преподавателей, заинтересованных в судьбе факультета». Текст заявления есть в распоряжении Дождя.

Студенты и аспиранты выступили с таким заявлением после того, как 21 декабря Заславский объявил о слиянии театроведческого и продюсерского факультетов ГИТИСа. «Нас устраивает только юридически оформленное решение ректора о повторном обсуждении вопроса о слиянии двух факультетов — театроведческого и продюсерского — с повторным созывом Ученого совета в полном составе, в присутствии декана театроведческого факультета Н.С. Пивоваровой», — говорится в заявлении.

На встречах с ректором 21 и 22 декабря студентам не удалось выяснить «мотивы, цели этого слияния», рассказала Дождю студентка четвертого курса театроведческого факультета Елизавета Кешишева. «Ничего адекватного и выдерживающего критики не прозвучало», — заявила она.

Она добавила, что инициатива бойкотировать учебный процесс абсолютно студенческая и не была инициирована преподавателями.

Также, по ее словам, ректор ГИТИСа Григорий Заславский после двух встреч со студентами заявил, что их требования о повторном созыве ученого совета не будут выполнены и что его решение окончательное. По словам студентки, Заславский объяснил свое решение объединить факультеты тем, что «выходцы из театроведческого факультета стоят у руля театральных фестивалей». Также он заявил, что театроведческий факультет стал страдать в последнее время «в плане науки». На вопрос студентов, каким образом слияние двух разнонаправленных факультетов на улучшение положения с наукой, Заславский не ответил. Также, по словам Кешишевой, он не ответил на вопрос, почему слияние проходит в такой спешке при том, что декан факультета Наталья Пивоварова находится в больнице. «На вопрос почему в ее отсутствие и в канун новогодних праздников совершаются такие радикальные перемены, мы тоже не получили ответа», — рассказала Кешишева.

Также студентка рассказала, что на собрании Заславского с преподавателями 21 декабря, педагоги выразили несогласие в связи с решением объединить факультеты. Однако, по ее словам, Заславский заявил, что «все преподаватели абсолютно солидарны с его позицией».

21 декабря ректор ГИТИСа Григорий Заславский объявил об объединении продюсерского и театроведческого факультетов. По его словам, практически все российские фестивали курируют театральные критики, и людям этой профессии необходимо знать основы продюсерского дела.

После этого более ста студентов, выпускников и преподавателей университета направили министру культуры Владимиру Мединскому, председателю Союза театральных деятелей Александру Калягину и ректору института Григорию Заславскому письмо с просьбой разъяснить ситуацию вокруг объединения факультетов. Авторы письма отмечают, что на ученом совете, который принял соответствующее решение, не было заведующих кафедрами и главных преподавателей обоих факультетов. По мнению подписавшихся, «слияние двух разнонаправленных факультетов — решение категорически неразумное», потому что «продюсерский факультет готовит организаторов и управленцев, театроведческий — ученых».

В пресс-службы Минкульта РБК сообщили, что «полностью поддерживают» решения Заславского.

Григорий Заславский был избран ректором ГИТИСа 15 ноября 2016 года. В интервью «Московскому комсомольцу» он заявил, что «в образовательном процессе не должно быть революций, здесь главное — сохранять и передавать традиции, которые складывались годами и даже веками». Декан факультета эстрады Анна Одинокова заявила, что в университете «с большой настороженностью» отнеслись к назначению Заславского.