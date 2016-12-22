Ректор ГИТИСа ответил на жалобу студентов Мединскому по поводу объединения факультетов

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский заявил, что обращение студентов и преподавателей вуза к министру культуры Владимиру Мединскому с критикой объединения двух факультетов направлено «конкретно против» него. Об этом он заявил РБК.

По его словам, он был инициатором решения, принятого на ученом совете 21 декабря, согласно которому продюсерский и театроведческий факультеты института будут объединены в один. Ректор объяснил необходимость этого тем, что современным театральным критикам нужны знания продюсеров.

Студенты и часть преподавателей ГИТИСа выступили против этого и подготовили обращение на имя ректора вуза, министра культуры России Владимира Мединского и главы Союза театральных деятелей России Александра Калягина. «Слияние двух разнонаправленных факультетов — решение категорически неразумное», — сочли авторы обращения. Под ним подписались несколько сотен человек.

Ректор ГИТИСа указал, что те, кто протестует против объединения факультетов, «не думают об истоках решения и не вникают в аргументы». Заславский добавил, что студенты не имеют права участвовать в обсуждении административных решений.

Театральный критик Григорий Заславский был назначен временно исполняющим обязанности ректора ГИТИСа 16 мая 2016 года. 15 ноября его избрали на эту должность по итогам кворума.