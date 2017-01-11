Трамп сравнил США с нацистской Германией из-за публикации о «российском компромате» на него

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что американские спецслужбы не должны допускать «утечки» недостоверной информации в публичное пространство, и сравнил США с нацистской Германией. Об этом он написал в своем твиттере, комментируя публикацию доклада о «российском компромате» на него.

«Спецслужбы не должны позволять сфабрикованным новостям утекать в публичное пространство. Еще один выпад в мою сторону. Мы что, живем в нацистской Германии?», — написал Трамп.

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2017 г.

Так Трамп отреагировал на документы, опубликованные изданием Buzzfeed, в которых утверждается, что российские спецслужбы собирали компромат на будущего президента США во время его визита в Россию в 2013 году. В докладе также говорится, что предвыборный штаб Трампа контактировал с российскими спецслужбами.

«Россия никогда не пыталась использовать рычаги влияния на меня. У меня нет ничего связывающего с Россией — ни договоров, ни кредитов, ничего», — добавил он. Трамп также заявил, что «с легкостью» выиграл выборы в США. По его словам, «нечестные» соперники стараются «унизить его победу» с помощью сфабрикованных новостей.

В Кремле также заявили, что сообщения о том, что у российских властей есть компромат на Трампа, — «полная фальшивка». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такие сообщения нужны для того, чтобы испортить двусторонние отношения России и США.