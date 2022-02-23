Генсек ООН отказался считать ситуацию в Донбассе геноцидом, а российских военных — миротворцами

Ситуация в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не попадает под определение геноцида и вызывает озабоченность «искажением понятия миротворческой деятельности», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Его заявление по поводу признания независимости республик опубликовано на сайте ООН.

«Скажу прямо: решение Российской Федерации признать так называемую „независимость” отдельных районов Донецкой и Луганской областей является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины», — заявил Гутерриш. Он подчеркнул, что «такая односторонняя мера» прямо противоречит принципам Устава ООН.

«Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, они не являются беспристрастными миротворцами. Они вовсе не миротворцы», — заявил генсек ООН и добавил, что у него вызывает озабоченность «искажение концепции миротворчества». ООН не будет считать российских военных миротворцами, если они войдут на территорию ЛНР и ДНР, сказал он.

Гутерриш также подчеркнул, что геноцид имеет четкое определение, и использовать его следует в соответствии с международным правом. «Я думаю, это не тот случай», — подытожил он.

Обновление. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что слова Гутерриша не соответствуют его статусу, так как секретариат ООН должен выступать за беспристрастность в любом кризисе. По его словам, Гутерриш ни разу «не возвысил голос» по поводу соблюдения Украиной Минских соглашений. По мнению Лаврова, генсек ООН «оказался подвержен давлению Запада» по поводу происходящего в Украине.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала «натуральным геноцидом» поведение украинских властей в отношении жителей Донбасса. Это высказывание повторил Владимир Путин повторил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Шольц назвал эти слова «нелепыми». Генсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Дождю заявил, что идея о геноциде в Донбассе «абсолютно неверна и оскорбительна».

21 февраля Владимир Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Он подписал с ними договоры о дружбе, предполагающие военную взаимопомощь, в том числе совместную охрану границ. Путин также поручил Минобороны обеспечить «осуществление вооруженными силами функций по поддержанию мира». Совет Федерации одобрил использование российских войск за рубежом.

Фото на превью: Flickr