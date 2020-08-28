Генпрокуратура выявила нарушения в приватизации башкирской компании, ведущей разработку шихана Куштау

Генпрокуратура выявила нарушения в сделке по приватизации «Башкирской содовой компанией», в результате которой государство потеряло контрольную долю. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.

Поручение проверить сделку дал президент Владимир Путин.

Прокуратура выявила, что приватизация компания прошла с нарушением законодательства, так как «переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли» государства.

Материалы проверки направили в Следственный комитет России, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти.

Ранее Владимир Путин заявил, что доля государства в контрольном пакете акций «Башкирской содовой компании» снизилась с 62% до 38%, а «деньги, заработанные компанией, практически в развитие не инвестируются, в регионе не остаются».

В 2019 году «Башкирская содовая компания» получила право на разработку известняковой горы-шихана Куштау. Местные жители выступили против этого. В августе протесты переросли в столкновения с силовиками и сотруднками ЧОПа, которые пытались разогнать активистов. В результате глава Башкирии Радий Хабиров пообещал остановить работы и выкупить контрольный пакет компании.

Фото на превью: «Википедия»