Генпрокуратура России запросила у Германии результаты анализов Навального

Генпрокуратура России направила в Минюст Германии запрос, в котором попросила предоставить данные о лечении Алексея Навального, а также результаты анализов на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы. Копию запроса опубликовало РБК.

Фото: Денис Каминев для RTVI

Ведомство также просит немецких специалистов предоставить информацию о том, какие лекарства применяются в ходе лечения политика, выявлены ли у него хронические заболевания, страдает ли он сахарным диабетом, а также результаты биохимических исследований крови и мочи в момент поступления в берлинскую клинику «Шарите».

К запросу Генпрокуратура прилагает результаты доследственной проверки, согласно которым Алексей Навальный прибыл в томский аэропорт вместе со своим пресс-секретарем Кирой Ярмыш и помощником Ильей Пахомовым. Там они сели в кафе «Венская кофейня». В 07:02 официантка поставила на их стол стаканчик с чаем для Навального, стаканчик с кофе для Ярмыш и пустой стакан для воды для Пахомова.

Ранее Ярмыш сообщала, что перед вылетом Навальный пил только чай. Соратники оппозиционера предполагали, ему могли «что-то подмешать» в напиток.

20 августа Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, политика госпитализировали в местную больницу. С тех пор он находится в коме. 22 августа его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Там заявили, что политика отравили. Омские врачи говорили, что не нашли признаков отравления.

Немецкие врачи утверждали, что «клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы». Конкретное вещество, которым мог быть отравлен Навальный, еще не называлось. В свою очеред российская генпрокуратура сообщала об отсутствии данных, свидетельствующих о том, что в отношении Навального совершили преступление.