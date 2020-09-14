Генпрокуратура России попросила у Германии «дополнительные объяснения» о лечении Навального

Генпрокуратура России направила новый запрос в Германию по отравлению Алексея Навального, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Андрея Иванова.

Обращение связано с доследственной проверкой, которую проводит МВД России по факту госпитализации Навального. Генпрокуратура запросила результаты токсикологического исследования Навального, дополнительные объяснения лечащих врачей и другие документы, касающиеся лечения и обследования политика, сообщил Иванов.

В конце августа ведомство уже запрашивало у Германии данные о лечении Навального, а также результаты его анализов на наркотики и различные ядовитые вещества. МИД несколько раз подчеркивал, что немецкие власти не отвечают на запрос и другие предложения сотрудничества.

Оппозиционера Алексея Навального госпитализировали 20 августа в Омске, а затем перевезли на лечение в Германию. В начале сентября немецкое правительство объявило о получении доказательств того, что Навального отравили ядом из группы «Новичок», и призвало Россию провести расследование. Российская сторона отрицает обвинения в причастности к отравлению и не видит оснований для возбуждения уголовного дела.

Фото на превью: Евгений Фельдман / Проект «Это Навальный»